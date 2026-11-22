Los múltiples procedimientos fueron llevados adelante por la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), junto con personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, por disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 5 a cargo del juez Diego Amarante, con intervención de la Secretaría de María Inés Dato.

La denuncia fue realizada por la UTOJ, basada en ciberpatrullajes, que llevaron a detectar posibles casos de contrabando por lo cual se iniciaron amplias investigaciones durante siete meses en conjunto con la Dirección de Investigaciones de Aduana-ARCA.

La pesquisa incluyó seguimientos, compras encubiertas y trabajo de campo, con el objetivo de constar la importación, acopio, distribución y venta de productos de origen de contrabando.

Durante los procedimientos, los investigadores no encontraron documentación que acreditara el ingreso de la mercadería al país y observaron que gran parte de los envases de los productos presentaba tierra roja, por lo que se presume que habrían ingresado por el norte del país a través de pasos fronterizos no habilitados.

En los 13 allanamientos, los efectivos secuestraron juguetes y muñecos peluches que eran imitación de primeras marcas, útiles escolares, teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets, documentación y dinero en efectivo. También fueron secuestrados un automóvil y dos camionetas de alta gama.

Los juguetes incautados son todos falsificados con logos de primeras marcas del rubro, violando la ley de marcas, y de seguridad de salud pública.

Como continuidad de los procedimientos, debido a la gran cantidad de mercadería encontrada, entre el 6 y el 17 de noviembre se realizaron nuevos ingresos a tres depósitos ubicados en Cachi al 200, Atuel al 600 y Einstein al 100, el Parque Patricios.

En esos últimos lugares se secuestraron otros 1.589 fardos de artículos de juguetería: 448 en Cachi, 385 en Atuel y 756 en Einstein. La mercadería fue trasladada a un depósito fiscal para su aforo definitivo.

Por disposición del doctor Amarante, los allanamientos iniciales se habían realizado en 13 domicilios de los barrios de Parque Patricios, Balvanera y Pompeya, ubicados en Pasteur al 200; Sarmiento al 2300; Einstein al 100; Iguazú al 600; Atuel al 600; Deán Funes al 600; Cachi al 200; Castillo al 2400 y Luna al 300.

Además, en cinco de los inmuebles se dispuso la implantación de consignas policiales para custodiar a la gran cantidad de mercadería encontrada.

La causa quedó caratulada como infracción a la Ley 22.415, del Código Aduanero.