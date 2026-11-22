Los allanamientos, todos en la Provincia de Buenos Aires, fueron realizados por personal de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, con la colaboración de efectivos de la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Dirección de Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad.

La participación de los oficiales especializados de la Policía de la Ciudad fue a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 20, Especializada en Grooming, Ciberpedofilia y Delitos Conexos con Trata de Personas del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Esteban Berriel.

Los procedimientos se llevaron a cabo con la aprobación de los Juzgados de Garantías, 2 de Esteban Echeverría, 7 de Ezeiza, 5 de Quilmes y 3 de Lomas de Zamora.

Tres de las personas cuya detención había sido ordenada por la UFIJ a cargo de la causa fueron puestas a disposición de esa fiscalía, al igual que los elementos incautados.

Los oficiales secuestraron un arma de fuego con 15 cartuchos, 11 equipos de telefonía celular, dos discos rígidos, dos notebooks, seis terminales OTL para distribución de internet, tres CPU y documentación vinculada a la investigación.

Durante los procedimientos, el personal de la Policía de la Ciudad realizó tareas de triage de evidencia digital sobre los dispositivos electrónicos y el contenido digital hallado.

Quedaron tres personas detenidas, una de ellas con vínculo con menores por trabajar en un colegio, y otras tres notificadas en la causa tras los allanamientos llevados adelante por la fuerza porteña.

En total, este "Operativo Protección de las Infancias VIII" contó con 16 detenidos y 123 imputados, luego de 136 allanamientos en 75 localidades bonaerenses, todo bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal bonaerense.