La investigación se inició a raíz de un hecho ocurrido cuando un hombre de 62 años llegaba a su domicilio, ubicado en inmediaciones de Ayacucho al 6100, y fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo 110 cc. Los individuos, con sus rostros cubiertos por cascos, lo abordaron y, tras forcejear con él, le sustrajeron su Honda Twister 250 cc, modelo 2020.

A partir de las tareas investigativas, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad privadas y la recepción de declaraciones testimoniales, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos autores, quien habría ofrecido el motovehículo sustraído a través de redes sociales. Con los elementos reunidos, se obtuvo una orden judicial de allanamiento para el domicilio investigado.

Durante el procedimiento, realizado con la colaboración del GTO de la Comisaría Duodécima y personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), se identificó a dos hermanos de 19 y 20 años. En una de las habitaciones se halló un conjunto de cachas de motocicleta Honda XR 150L, un escape de Honda, un tablero instrumental, un disco de freno, tres llaves de motovehículos y ocho proyectiles calibre 9 milímetros, elementos cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Como resultado, la Fiscalía dispuso la notificación de la formación de causa por robo para el joven de 19 años y por encubrimiento para el de 20, además del secuestro de los elementos mencionados. No se adoptaron medidas restrictivas de la libertad.

Intervino la UFI de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODCPA), a cargo del Dr. Eduardo Layús, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo del Dr. Tapia.