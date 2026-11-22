Dos agentes de la Brigada Motorizada desarrollaban un patrullaje preventivo por la zona de Sarmiento y Urquiza cuando divisaron a un motociclista a bordo de una Honda Wave de color negra, quien inmediatamente emprendió la fuga al advertir la presencia policial, desobedeciendo a la orden de detener la marcha.

Pronto los agentes descubrieron el motivo: zona de Presidente Roca y San Lorenzo había arrojado un teléfono celular Samsung S24 Ultra negro, el cual resultó secuestrado.

Durante la tensa secuencia, en la que el motociclista encaró varias cuadras por contramano, un suboficial fue colisionado en Mitre y San Juan por un Volkswagen Suran de color gris, conducido por un hombre de 72 años. El agente policial sufrió escoriaciones leves en pierna y brazo derechos.

La secuencia de la persecución policial quedó registrada por distintas cámaras del sistema provincial de Monitoreo de la Central 911. Finalmente, lograron detenerlo y quedó imputado por “desobediencia”. Trabajan para establecer al dueño del celular descartado.

Además de la detención del motociclista de 23 años, efectivos secuestraron otro teléfono celular, marca Motorola de color gris con funda naranja, y la correspondiente Honda Wave de color negra.