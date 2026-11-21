Tras las denuncias de partes de vecinos por movimientos delictivos en el lugar, los efectivos llevaron adelante la requisa y posterior demolición del aguantadero. Se trató de un nuevo operativo de saturación con el objetivo de erradicar narcomenudeo pero también mejorar el espacio público, remover autos abandonados y controlar comercios o construcciones irregulares.

El sitio, ubicado en Flor de Otoño 424, funcionaba como búnker narco y ya había sido clausurado en el pasado. Sin embargo, delincuentes de la zona comenzaron a utilizarlo como lugar de escondite, vivienda y venta al menudeo.

El procedimiento se enmarca en Ciudad en “Tormenta Negra”, un dispositivo de operativos de saturación para combatir el delito. El narcomenudeo es uno de los motivos de más violencia interna y estas intervenciones buscan secuestrar drogas y armas, pero también mejorar el espacio público, remover autos abandonados y controlar comercios o construcciones irregulares.

En los barrios las propiedades ocupadas suelen ser foco de delitos, desde la venta de drogas hasta los talleres de trabajo esclavo. En ese sentido, la demolición definitiva del inmueble previene una futura re-ocupación.

Estos operativos se complementan con otros de despliegue policial en los centros de trasbordo, en los medios de transporte y de liberación de calles y veredas. Por eso fueron desalojados manteros del espacio público de la Ciudad y ahora los trapitos que extorsionan a los automovilistas para cobrarles por estacionar son castigados con días de prisión.