Eran las 19:00 hs cuando un hombre llegó a su domicilio en Estanislao del Campo, entre 330 bis y Laprida. La calle estaba prácticamente vacía, a excepción de un grupo de tres jóvenes que caminaban por una de las veredas.

El conductor estacionó y se demoró unos minutos en bajar. No lo sabía, pero esa sería su condena. Los tres hombres, que lo venían midiendo y caminaban despacio para no levantar sospechas, se le fueron encima con un revólver.

“Dame las llaves amigo”, le gritó uno mientras le pegaban con gran violencia. El líder junto a uno de sus cómplices, se le metieron adentro del auto. El tercero, por su parte, hacía campana y revisaba que no hubiera nadie más en los alrededores.

No obstante, sí había una testigo: la pareja de la víctima. Había escuchado el auto llegar pero al no ver entrar al hombre, se asomó por la ventana y descubrió la horrorosa secuencia. “Salí de acá la c…de tu hermana”, gritó desesperada. Luego, los volvió a insultar y a pedir auxilio. El griterío llamó la atención de algunos vecinos de la cuadra.

Finalmente, lograron sacar al conductor por la puerta del acompañante. Se subieron los tres y aceleraron a fondo en dirección a Laprida para escapar. El hombre, visiblemente impotente, esperó a que su esposa le abra.

“Estoy bien”, le dijo. Sin embargo, la primera reacción de ella fue recriminarle por no haber estado atento. “No los ví”, le explicó mientras entraba.