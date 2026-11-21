Un ruido ensordecedor copó las calles de la capital cordobesa. Vecinos se asomaron y se encontraron una escena preocupante: una caravana de más de 50 motos andaba a toda velocidad por toda la ciudad.

Los sospechosos -que se movían de a dos por vehículo- ocupaban toda la calzada, doblaban de forma peligrosa y ponían en peligro la vida de peatones y otros conductores que se sorprendían al ver pasar al grupo.

Con un monitoreo en tiempo real desde las cámaras del 911, montaron distintos operativos cerrojo para cortarles el paso. Pidieron papeles de los vehículos y documentación. Cómo resultado de dichas pesquisas, cuatro personas resultaron detenidas.

En total se secuestraron 54 motocicletas, muchas de las cuales presentaban situaciones irregulares.

El Ente municipal de Fiscalización y Control decomisó bebidas alcohólicas y clausuró 16 locales comerciales por la venta de alcohol fuera del horario estipulado y que eran usados por los motociclistas de la caravana para abastecerse.