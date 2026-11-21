Según la investigación, los internos actuaban como si manejaran un centro de llamadas. Se comunicaban con las víctimas, en su mayoría personas mayores, para obtener información personal y patrimonial y convencerlas de entregar dinero o realizar transferencias.

Una de las modalidades consistía en hacerse pasar por policías y afirmar que un familiar de la víctima había sido detenido tras atropellar a una mujer. Con la excusa de que necesitaba pagar una fianza para recuperar la libertad, los estafadores anunciaban que un supuesto efectivo pasaría por la vivienda a retirar el dinero.

En otros casos, los delincuentes simulaban ser hijos o sobrinos de las víctimas y les pedían cambiar dólares de manera urgente, bajo el argumento de un supuesto anuncio presidencial. La estructura también contaba con grupos que operaban como células en distintas ciudades.

Cuando no conseguían concretar el engaño por teléfono, algunos integrantes podían presentarse en los domicilios para retirar dinero o ingresar a las viviendas y sustraer bienes.

La banda tenía alcance a múltiples provincias dónde la organización se estructuraba en funciones bien definidas. En la cárcel de Batán había dos encargados de buscar víctimas.

Los investigadores detectaron que tanto el cabecilla como sus cómplices utilizaban de forma repetida la figura del “Subcomisario Gutiérrez”, inspirada en una serie de ficción. La causa avanzó a partir de un caso en “La Feliz” en la que tres hombres se hicieron pasar por policías y pidieron pasar a la casa de una víctima.