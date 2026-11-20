En la localidad bonaerense de Benavídez, Zheng Xidi, un hombre de nacionalidad china de 59 años y dueño de un supermercado, fue detenido por abusar del hijo de uno de sus empleados dentro del comercio y a la vista de varios testigos.



El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas en el local.

Según indicaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en un comercio ubicado en las calles Tucumán y Conesa, partido de Tigre.



En el video se observa cómo el acusado primero se acercó al niño —de 11 años— en el sector de las cajas y lo manoseó. Luego lo sorprendió de espaldas y lo apoyó.



Segundos después de que el menor se alejara, sorprendido y asustado, el comerciante se tocó sus partes íntimas.



El chico fue a su casa y le contó a su madre lo que había ocurrido. La familia y los vecinos fueron al supermercado y convocaron a la Policía para exigir que se revisaran las cámaras de seguridad.



La situación se salió de control y varios vandalizaron la fachada del comercio, ocasionaron disturbios y saquearon el depósito.



“Yo estaba en mi casa. Mi hijo había venido a comprar dos helados acá en el mercado. El papá trabaja de repositor hace cuatro días. Cuando volvía, a media cuadra de casa, me dijo: ‘Mamá, vamos al chino, porque el chino me tocó la cola’”, contó en diálogo con la prensa Daiana, la madre del niño.



Y siguió: “Automáticamente vine para acá, avisé a toda mi familia, vino toda la gente del barrio y también la policía. Pudimos ver las cámaras delante de todos los vecinos y de la policía. Quiero que se haga justicia, que este degenerado quede preso y que no salga nunca más”.