Vio cómo tres ladrones asaltaban a sus padres, salió al balcón a insultarlos y le dispararon

Una pareja que llegaba a su casa en el barrio 22 de Enero de La Matanza fue víctima de un violento asalto cuando tres delincuentes armados descendieron de un vehículo y los persiguieron hasta la puerta de la vivienda. Los ladrones les quitaron las llaves y escaparon con el auto, mientras el hombre intentó detenerlos a golpes contra el capot.





El hijo de las víctimas vio desde la ventana cómo los ladrones corrían a sus padres hasta la puerta de la casa para robarles el vehículo, salió al balcón a insultarlos y le dispararon. Las víctimas resultaron ilesas.

El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 10.15, cuando las víctimas habían estacionado frente a su domicilio y escucharon la frenada de un vehículo. Al advertir que se trataba de un asalto, intentaron correr para refugiarse dentro de la casa, pero los delincuentes los alcanzaron antes de que pudieran ingresar.

Los asaltantes, que estaban armados, les arrebataron las llaves del auto y se subieron al rodado para escapar. En medio de la desesperación, el hombre golpeó el capot con los puños en un intento por impedir que se llevaran el vehículo, aunque no logró evitar la fuga.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes también se observa cómo los hijos de la pareja se asomaron por una ventana al escuchar los gritos, mientras otro familiar salió a la terraza y amagó con arrojar un objeto contundente contra los asaltantes cuando escapaban.

Hasta el momento los sospechosos no habían sido identificados. La familia espera que las imágenes permitan reconocer a los responsables y recuperar el auto.