Policía delivery se defendió de un robo, disparó 12 veces y baleó a dos ladrones: están graves

Un sargento de la Policía bonaerense que trabaja como repartidor de PedidosYa baleó a dos delincuentes que intentaron asaltarlo mientras aguardaba para entregar un pedido en la localidad de Pablo Nogués. El efectivo disparó 12 veces con su arma reglamentaria y los dos sospechosos, uno de ellos de 16 años, sufrieron heridas de gravedad.

El hecho ocurrió en la calle Río de la Plata al 3500, entre Mariote y Olivos cuando el policía, que se encontraba de franco y realizaba una entrega, fue interceptado por dos hombres armados que intentaron robarle la moto.

Durante el asalto, los delincuentes le quitaron la mochila que utilizaba para transportar los pedidos, el casco y el rodado. Sin embargo, el sargento logró ponerse a resguardo, desenfundó su pistola reglamentaria y efectuó 12 disparos para repeler la agresión. Como consecuencia del enfrentamiento, ambos asaltantes cayeron heridos sobre el asfalto, mientras que el policía resultó ileso.

Los sospechosos fueron identificados como Brandon Joaquín F., de 28 años, quien recibió impactos de bala en el abdomen y un glúteo, y un adolescente de 16 años, que sufrió heridas en la mano derecha, la zona intercostal y un glúteo. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Trauma de Malvinas Argentinas, donde quedaron internados en terapia intensiva, con custodia policial y pronóstico reservado.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín. Debido a que el autor de los disparos es un integrante de la Policía bonaerense, las pericias quedaron en manos de Gendarmería Nacional. En principio, la fiscalía consideró que el sargento actuó en legítima defensa y no dispuso medidas en su contra.