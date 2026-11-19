Dos delincuentes fueron detenidos luego de una persecución que comenzó en Bahía Blanca y se extendió hasta el partido de Villarino. Uno de ellos, de 22 años y oriundo de Córdoba, fue aprehendido sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 725. Durante la fuga, los sospechosos chocaron a un motociclista que trasladaba un carro y luego abandonaron el auto tras sufrir un desperfecto mecánico.

El procedimiento se inició a partir de una investigación por varios robos cometidos en el barrio Patagonia de Bahía Blanca, en la que el seguimiento de las cámaras de seguridad permitió identificar a dos hombres sospechados de participar en los hechos. El trabajo articulado entre el personal del Centro Único de Monitoreo (CEUM) y las fuerzas policiales resultó clave para avanzar con las tareas investigativas.

En ese contexto, los sospechosos escaparon a bordo de un Peugeot 308, que era seguido por efectivos policiales y circulaba a alta velocidad por la Ruta Nacional 3. Durante la huida, el vehículo embistió a un motociclista que trasladaba un carro, quien salió despedido y cayó sobre el asfalto, mientras que el automóvil continuó su marcha en dirección al partido de Villarino.

Ante esa situación, el CEUM de Bahía Blanca alertó al Centro de Monitoreo de Villarino, desde donde se coordinó un operativo conjunto para interceptar el rodado y detener a sus ocupantes.

La persecución terminó cuando el Peugeot sufrió la rotura del neumático delantero derecho, perdió el control y quedó detenido contra un cortafuego. Sus ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie.

Finalmente, efectivos policiales lograron aprehender a uno de los sospechosos, de 22 años y oriundo de la provincia de Córdoba, quien fue localizado en inmediaciones de la ruta cuando presuntamente intentaba continuar la fuga haciendo dedo. Otro de los involucrados fue detenido en Bahía Blanca, mientras que dos personas permanecen prófugas y son intensamente buscadas.