La denominada “Operación Provincial Protección de las Infancias VIII” permitió identificar a 123 personas, entre ellas ocho menores de edad que compartían material de abuso sexual infantil.





La investigación estuvo a cargo de las fiscales Erica Chiessi y Solange Castelli, junto a las instructoras Cecilia Villagra y Graciela Celayes del Viso, además de otros representantes de fiscalías especializadas de distintos departamentos judiciales.

Una serie de 136 allanamientos simultáneos se llevó a cabo en 75 localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la octava edición de la “Operación Provincial Protección de las Infancias”, un procedimiento coordinado por el Ministerio Público bonaerense para investigar redes de distribución de material de abuso sexual infantil, su posible producción, tenencia y situaciones de acoso sexual en línea (grooming).

El operativo estuvo coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo del procurador Julio Conte-Grand.

La acción conjunta tuvo como objetivo identificar a los responsables de delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal, vinculados con la producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, así como el contacto con menores con fines sexuales a través de medios digitales.

Como resultado de los procedimientos, fueron identificadas 123 personas, de las cuales 119 son hombres y cuatro mujeres. Entre los involucrados se detectó a ocho menores de edad que compartían material de abuso sexual infantil. Las edades de las personas identificadas oscilan entre los 15 y los 77 años.

Otro de los datos que surgió de la investigación es que siete de los involucrados trabajan en contacto directo con niños, niñas y adolescentes, mientras que uno pertenece al Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, se identificaron 91 menores de edad que convivían con los investigados y siete posibles víctimas.

Los allanamientos también alcanzaron a una unidad carcelaria, donde fue requisado el lugar de alojamiento de un hombre que se encuentra detenido por una causa de abuso sexual infantil agravado por el vínculo.

Durante los procedimientos se secuestraron 70 computadoras, 95 dispositivos de almacenamiento digital, 176 teléfonos celulares y dos armas de fuego. Asimismo, se realizaron 57 tareas de análisis preliminar (triage) y visualización de los elementos electrónicos incautados.

Los operativos se desplegaron en los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

La investigación fue llevada adelante por una red de fiscales y ayudantes fiscales especializados de toda la provincia, integrada por María Fernanda Wilhelm (Lanús); Adrián Peiretti y Débora Marconi (Azul); Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos (Bahía Blanca y Tres Arroyos, respectivamente); Walter Mércuri y Juan Novelli (Dolores); Fernando Graffigna (Junín); Marina Rueda, Daniela Sánchez y Jazmín Pellegrino (La Matanza); Cecilia Corfield y Hugo Tesón (La Plata); Esteban Berriel y Diego Lleyda (Lomas de Zamora); Graciela Trill y Emiliano Fortunato (Mar del Plata); Lisandro Massón (Mercedes); Érica Chiessi, Solange Castelli, Cecilia Villagra y Graciela Celayes (Moreno-General Rodríguez); Delia Mariana Soliz Avalos, Marisa Monti, Claudio Oviedo y Ernesto Ezequiel Lovillo (Morón); Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui (Necochea); Nelson Mastorchio y José María Cifuentes (Pergamino); Ernesto Daniel Ichazo, Ángel López y Laura Bustos (Quilmes); Gonzalo Acosta y Sofía Parodi (San Isidro); Vanesa Leggio (San Martín); Jorge Leveratto, Dennise Gastellu y Nicolás Lemme (San Nicolás); Mariel Corredera y Raúl Frizza (Trenque Lauquen), y Alejandro Eduardo Irigoyen (Zárate-Campana).

En los procedimientos participaron efectivos y especialistas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Ariel Rodríguez; la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Patricio Castro; y las divisiones de Delitos Informáticos de Azul, Junín, Luján, Marcos Paz, Morón y San Nicolás.

También intervinieron la Sub DDI de Arrecifes; la Estación de Policía Departamental Quilmes; el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia y Trata de Personas de la Departamental Berazategui; las regiones Interior Sur, AMBA Norte y Bragado de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía bonaerense; la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía Federal Argentina y las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Chascomús, Junín, Mar del Plata, Necochea y Pinamar.