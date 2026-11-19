Un adolescente de 17 años fue aprehendido luego de una persecución policial a bordo de un Volkswagen Taos que había sido robado durante las primeras horas del día en el partido bonaerense de Ituzaingó y que terminó chocando contra una vivienda en la localidad de Morón, mientras que el otro ocupante logró escapar saltando por los techos de las casas.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría Tercera, quienes intervinieron luego de que personal policial iniciara el seguimiento del vehículo en la zona de las calles Niceto Vega y Caxaraville, en Ituzaingó. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ), cuyo titular, el fiscal Cabrejas, dispuso la aprehensión del menor.

De acuerdo con las actuaciones, el Volkswagen Taos, de color gris, era ocupado por dos hombres y había sido sustraído horas antes en esa jurisdicción. Durante el seguimiento, el conductor ingresó al partido de Morón por la calle Zeballos y continuó su marcha realizando maniobras zigzagueantes para intentar evadir a los efectivos.

La persecución terminó cuando el vehículo colisionó contra una vivienda ubicada en la calle Bécquer al 2100. Tras el impacto, que dejó la camioneta destrozada, los dos ocupantes descendieron y comenzaron a escapar saltando por los techos de las fincas de la zona.

Finalmente, los efectivos lograron interceptar y aprehender al adolescente de 17 años frente a una propiedad de la calle Rosasco al 2100, mientras que el segundo sospechoso consiguió darse a la fuga.

El fiscal Cabrejas ordenó las actuaciones correspondientes y dispuso que el joven permaneciera aprehendido a la espera de una nueva comunicación judicial para determinar la calificación legal del hecho.