En un operativo de alta complejidad, especialistas de la Prefectura Naval Argentina (PNA) aeroevacuaron a una mujer que sufrió síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV), cuando navegaba a bordo de un crucero a alrededor de 60 kilómetros de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

La emergencia comenzó cerca de las 5 de la madrugada, cuando el Centro Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata recibió una comunicación de parte del capitán del crucero "AIDASOL", de bandera italiana, solicitando asistencia para una pasajera, de 63 años y de nacionalidad alemana, que padecía hipertensión, disartria (dificultad para expresarse), hemiparesia (disminución de la fuerza muscular, el control o la destreza en un lado del cuerpo) y una parálisis facial en el lado izquierdo.

De inmediato, un médico perteneciente a la Autoridad Marítima Nacional realizó una radioconsulta y, en coordinación con un colega a bordo del buque, aconsejó la evacuación aérea de la mujer, por presentar un cuadro compatible con un ACV.

En ese momento, el crucero, que navegaba rumbo a Puerto Madryn, se encontraba a 79 millas náuticas (unos 146 kilómetros) de la costa de Mar del Plata, por lo que se le indicó al capitán que comience a navegar rumbo al puerto local.

Rápidamente, y en paralelo, desde la Estación Aérea Mar del Plata de la Prefectura, cuyas instalaciones se encuentran en el Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla de la ciudad, despegaron un helicóptero y un avión de la Fuerza para poder concretar el rescate, que alcanzaron la posición del crucero cuando este estaba a 33 millas náuticas (unos 61 kilómetros) mar adentro.

En condiciones hidrometeorológicas caracterizadas por la presencia de lloviznas, vientos y olas de un metro y medio, el helicóptero se posicionó sobre el buque y, en una milimétrica maniobra, los rescatistas de la Fuerza descendieron para realizar el izamiento de la pasajera con una camilla sanitaria.

La mujer fue trasladada hasta el hangar de la Estación Aérea, donde, previa coordinación, la aguardaba una ambulancia con profesionales de la salud que la llevaron a una clínica de Mar del Plata para que pueda recibir allí la correspondiente atención médica.