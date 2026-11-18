Una denuncia por un hecho de violencia de género que ingresó a la Central de Emergencias 911 permitió que personal de la Policía de Santa Fe pudiera aprehender a un hombre de 39 años en el barrio Las Flores de la ciudad de Rosario.

La inmediata intervención de los efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II tras el aviso de los operadores del 911 evitó que el caso tuviera consecuencias más graves.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 del lunes en la zona de Pasaje Cala al 7300. Tras recibir la comisión del 911 por un presunto caso de violencia de género, personal del Comando Radioeléctrico de Rosario arribó rápidamente al lugar, en donde advirtió un tumulto de personas discutiendo en la vía pública.

Luego de dispersar el conflicto, los efectivos entrevistaron a una mujer de 36 años, quien relató que momentos antes su pareja mantenía una discusión con otro familiar en las afueras del domicilio y que, al salir de la casa para saber qué estaba sucediendo, el hombre la agredió tomándola de los cabellos en reiteradas oportunidades.

Otra familiar dio aviso mediante un llamado telefónico al 911. A partir de la manifestación de la víctima de instar penalmente el hecho, los efectivos policiales procedieron a la inmediata aprehensión del agresor, identificado como Elian Ariel G. de 39 años, a quien trasladaron a la Comisaría 21ª de la URII por razones de jurisdicción.

“Llamamos a la Policía porque le estaban pegando a mi hermana”, explicó la mujer. “Hoy casi la mata de un golpe”, agregó.

La situación derivó en una fuerte discusión entre los familiares de la víctima y los allegados del hombre detenido. En medio del enfrentamiento, una de las mujeres acusó a los familiares del acusado de defenderlo pese a las agresiones: “Ellos lo defienden al padre. Y el padre le pega a mi hermana, me la revoleó por ahí. Si yo no me meto y le doy un cachetazo, me la mata”, afirmó.

Durante el intercambio también hubo acusaciones cruzadas. “¿Sabés por qué grita? Porque yo llamé a la Policía y ella defiende a mi cuñado porque le tiene miedo”, expresó una de las familiares. En tanto, otra mujer la acusó de haber provocado daños en su vivienda: “Ella vino y me rompió la reja”, manifestó.