Una investigación criminal de alta complejidad, ejecutada por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, logró desmantelar una organización narcocriminal de origen extranjero que dominaba con violencia las periferias de La Plata. El histórico procedimiento, implicó el despliegue simultáneo sobre búnkers y centros de acopio en el asentamiento "La Toma" de Los Hornos y el barrio "El Palihue" de Villa Elvira, culminó con el secuestro de dosis de cocaína listas para la venta, armas de fuego, municiones, sumas millonarias en pesos y dólares, y teléfonos celulares con líneas intervenidas legalmente. El operativo corta de raíz una violenta disputa territorial que ya sumaba homicidios, heridos de bala y balaceras en toda la Región Capital.



En el marco de los procedimientos fueron aprehendidas 19 personas, 12 hombres y siete mujeres. Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron un importante arsenal compuesto por tres pistolas —una Beretta calibre 9 milímetros y dos Glock—, dos escopetas, una carabina calibre 22 y numerosas municiones de distintos calibres.

Además, incautaron 12,9 kilos de marihuana y más de 1,4 kilos de cocaína, parte de esta última distribuida en 980 envoltorios listos para su presunta comercialización. También encontraron 175,2 gramos de marihuana fraccionada en 58 envoltorios y un paquete de bicarbonato de sodio.

Entre los elementos secuestrados había dos motocicletas, 2.049.650 pesos, cuatro balanzas de precisión, 11 teléfonos celulares, una máquina de contar dinero, anotaciones, recortes de nylon y dos equipos de comunicación. También llamó la atención el hallazgo de cuadros con imágenes de Pablo Escobar Gaviria.

​La trama delictiva comenzó a investigarse formalmente el 9 de mayo de 2026. En una mesa de trabajo conjunta entre el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (U.F.I.J.) N.º 18 de La Plata, el Dr. Hugo Tesón, y las máximas autoridades de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, bajo la conducción de su Director, el Comisario Mayor Cristián Gabriel Escobar, supervisado por el Superintendente Comisario General Matías Lujan López, se puso bajo la lupa un fenómeno alarmante en la periferia platense: el aumento exponencial de robos, hurtos, abusos de armas y lesiones graves no respondía a hechos delictivos aislados. Eran los síntomas visibles de “una guerra por el control de las zonas de comercialización como si fueran Tierra de Nadie”.

​La inteligencia de alto complejidad policial desplegada, identificó rápidamente a los actores central de esta avanzada delictiva: una organización narcocriminal de nacionalidad paraguaya que había logrado adueñarse de dos de los puntos más críticos y distantes de la ciudad para desplegar sus redes de comercialización de sustancias estupefacientes.

La ruta de la droga



​El trabajo de campo consistió en descifrar que los búnkers de Los Hornos y Villa Elvira no operaban de forma independiente, sino que formaban parte de un aceitado corredor criminal interbarrial que explotaba las ventajas geográficas y de seguridad de cada territorio.

Todo comenzaba con el acopio en el barrio El Palihue de Villa Elvira. Este sector funcionaba como la aduana interna y el centro de almacenamiento mayorista de la organización. El nodo central estaba bajo el control hermético de un clan familiar de nacionalidad paraguaya, donde el fuerte arraigo y la estructura basada exclusivamente en lazos de sangre les garantizaban un blindaje absoluto contra filtraciones, delaciones o sospechas de las comisarías locales, manteniendo los cargamentos principales firmemente resguardados.

Una vez que la demanda del mercado lo requería, la estructura ponía en marcha el traslado dinámico. La sustancia estupefaciente era transportada cruzando la periferia platense de forma estratégica y fraccionada para no despertar alertas en los controles viales urbanos.

El destino final de ese corredor clandestino era el interior de la Mega Toma de Los Hornos, el asentamiento informal más grande de la provincia de Buenos Aires y el verdadero motor financiero del clan.

En este predio desmesurado de más de 160 hectáreas, la banda montó sus búnkers y centros de operaciones masivas. Allí la droga se estiraba, se fraccionaba en miles de dosis individuales y se ejecutaba la venta al menudeo. La complejidad topográfica, la falta de apertura de calles.

Debido a las complejas características urbanas de ambos asentamientos, la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado debió aplicar técnicas avanzadas de investigación encubierta para sortear las redes de "satélites" y "soldaditos" que custodiaban los accesos:

● Vigilancias estáticas y dinámicas: Montaje de puestos de observación ocultos desde puntos estratégicos para registrar los movimientos de la banda.

● Registros fílmicos y seguimientos: Captura de material audiovisual indispensable para acreditar de manera fehaciente el comercio de drogas.

● Interceptación encubierta de compradores:Procedimientos policiales discretos a metros de las bocas de expendio, logrando interceptar a consumidores y secuestrar dosis de clorhidrato de cocaína acondicionado para su consumo, consolidando la prueba material irrefutable del delito.

Con el cúmulo de elementos probatorios reunidos, la justicia otorgó las órdenes de allanamiento, requisa y secuestro con habilitación horaria para golpear la red en su totalidad y evitar filtraciones o repliegues armados. El despliegue dividió fuerzas en partes iguales en un espejo delictivo perfecto: 12 objetivos en el asentamiento de Los Hornos y 12 en el barrio El Palihue.

El asalto simultáneo de los efectivos desnudó el poder logístico y económico de la organización criminal a través de los siguientes secuestros:

● Sustancias Estupefacientes: Importante cargamentos de droga (lotes compactos) listos para ser distribuidos y fraccionados, gran cantidad de sustancias ya fraccionada, acondicionadas y destinadas de forma directa para la comercialización al menudeo.

● Poder de Fuego: Armas de fuego de diversos calibres y abundante stock de municiones, confirmando que la banda contaba con los recursos bélicos necesarios para sostener los enfrentamientos armados y los ajustes de cuentas territoriales.

● Finanzas Narco: Dinero en efectivo, proveniente de la recaudación diaria de la red de búnkers.

● Célula Tecnológica: Teléfonos celulares pertenecientes a las personas investigadas, cuyas líneas telefónicas ya se encontraban bajo intervención autorizada por el órgano judicial. Su análisis permitirá rastrear los eslabones superiores de la cadena de suministro y la ruta del lavado de activos en la Provincia de Buenos Aires.

​La hipótesis planteada por los investigadores de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado encuentra un correlato exacto con el análisis estadísticos del Ministerio Publico Fiscal, relacionado a crímenes por supuestas venganzas vecinales y disputas territoriales narcos.

​El primer gran foco de conflictividad se encuentra documentado en el barrio El Palihue de Villa Elvira, sindicado como zonas de búnkers y de acopio mayorista por parte de un clan paraguayo, señalado por los vecinos estar infestado de puntos de narcomenudeo. En este rincón de la zona sur, la guerra por el control de las veredas se cobró vidas con el sello de los ataques por encargo. Dos homicidios en particular, los de Jorge Ariel Mujica y Mauro Núñez —ejecutados a sangre fría en plena vía pública con escasas cuadras de diferencia—, fueron catalogados por los investigadores judiciales como ajustes de cuentas directamente vinculados a la comercialización de estupefacientes a gran escala.

​A estos asesinatos se sumaban las balaceras cotidianas. Portales periodísticos locales describen los pasillos como escenarios sacados del Lejano Oeste, donde transas y soldados efectuaban disparos al aire sobre las arterias que comunican el fondo del barrio como método de amedrentamiento para blindar los cargamentos almacenados en las viviendas controladas por el clan. Incluso las disputas familiares visibilizadas en portales locales, donde facciones armadas con palos y piedras atacaron propiedades linderas a la zona de calle 98, escondían las tensiones de vecinos que denunciaban quedar como rehenes de bandas que utilizaban las propiedades como búnkers de transbordo.

​El espejo de esta violencia rural-urbana se traslada en forma directa, siguiendo la ruta de la droga, al interior de la Mega Toma de Los Hornos. El predio de 160 hectáreas del ex Club de Planeadores no solo funcionaba como el mayor mercado de venta al menudeo de la región capital, sino también como el aguantadero y la base operativa de los brazos armados de la organización. Fuentes locales, documentaron la peligrosidad del terreno al narrar la caída de alias “Tiro Loco”, un joven de 26 años de nacionalidad paraguaya que custodiaba las casillas de la toma portando una escopeta y un revólver, y que no dudó en arremeter a tiros contra el personal policial para proteger una boca de expendio.

​Los homicidios dentro del predio informal también exponen la ferocidad con la que el clan defendía el territorio o ajusticiaba a quienes interferían en su circuito. El hallazgo del cuerpo de Maximiliano Escudero, un fletero de 36 años ejecutado de un disparo por la espalda en la zona de calle 79 y 149 junto a su camioneta totalmente incinerada, abrió líneas de investigación complejas bajo la instrucción de la UFI N.º 15.

​Del mismo modo, crónicas recientes reflejaron peleas con armas blancas y de fuego en las entrañas de la mega toma que terminaron con hombres muertos a puñaladas e inmediatas represalias vecinales que incluyeron el incendio intencional de casillas. Estos incendios, lejos de ser reacciones espontáneas, eran la modalidad con la que las facciones en pugna borraban rastros de los búnkers de estiramiento y expulsaban a los transas rivales.