Trece hombres fueron detenidos cuando extraían cables subterráneos pertenecientes a la empresa Telecom, vestidos con indumentaria de operarios y equipados con herramientas y vehículos de gran porte para trasladar el material. El procedimiento permitió detectar a un grupo que está vinculado con otros hechos de similares características registrados en la zona.

El operativo se realizó en la intersección de Güemes y Bernardo de Irigoyen, donde efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría Segunda de Florida advirtieron que varios hombres trabajaban sobre el tendido subterráneo.

Al ser interrogados, no pudieron acreditar a qué empresa pertenecían ni presentar la autorización correspondiente para realizar las tareas. Intervino la UFI Oeste de Vicente López, que avaló el procedimiento y dispuso las medidas de rigor.

Durante el operativo, los policías aprehendieron a los 13 sospechosos y secuestraron herramientas utilizadas para la extracción de los cables, además de dos vehículos: un camión Mercedes Benz, y una Renault Kangoo, que habían sido empleados para trasladar el material.

La investigación permitió establecer una posible conexión con otro episodio ocurrido el 30 de octubre pasado, cuando un grupo de personas había sido identificado mientras realizaba una maniobra similar contra instalaciones de la misma empresa. Entre ambos procedimientos se detectó la coincidencia de uno de los sospechosos, de 28 años.

Los 13 detenidos, todos oriundos de la zona sur del conurbano bonaerense y de entre 19 y 61 años, quedaron imputados por el delito de robo en grado de tentativa.

La pesquisa apunta a determinar la posible participación de la organización en otros hechos registrados en la jurisdicción.