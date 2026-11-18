Un hombre disfrazado de mujer ingresó a una joyería céntrica de Villa Gesell, saltó el mostrador y amenazó a la empleada para robar, pero la reacción de la trabajadora, que lo enfrentó durante un breve forcejeo, lo obligó a escapar sin llevarse nada. El delincuente había llegado a la ciudad junto a otros cómplices en una camioneta robada en Mar del Plata.

El hecho ocurrió en la joyería Emanuel, ubicada sobre la avenida 3, entre los paseos 105 y 106. A partir de las primeras actuaciones y del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron la secuencia e iniciaron las tareas para identificar a los responsables.

Las averiguaciones permitieron establecer que los sospechosos se movilizaban en una camioneta Peugeot Expert gris que tenía pedido de secuestro activo por robo. Además, circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo radicado en Mar del Plata.

El seguimiento de las cámaras del Centro de Monitoreo permitió determinar que la camioneta había ingresado a Villa Gesell el día anterior al intento de asalto, alrededor de las 16. También se estableció que otras personas permanecieron en el vehículo y participaron de la fuga junto al hombre que ingresó al comercio.

La investigación continúa con la intervención de las áreas correspondientes y el aporte de los recursos municipales para identificar y localizar a todos los involucrados.