Un hombre que tenía dos pedidos de captura vigentes por robo agravado en poblado y en banda fue detenido en la localidad bonaerense de Bella Vista, partido de San Miguel, luego de intentar escapar a pie y ocultarse entre los pastizales cercanos al río Reconquista. El sospechoso fue localizado mediante el seguimiento de las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) y un dron equipado con visión térmica.

El procedimiento se inició durante un operativo de control vehicular, cuando efectivos de la Policía Municipal detectaron una Citroën Berlingo cuyo conductor intentó evadir la intervención y escapó corriendo hacia una zona de vegetación próxima al río.

Ante la fuga, los operadores del COM coordinaron el seguimiento a través de las cámaras de seguridad y desplegaron un dron con tecnología térmica para rastrear los movimientos del sospechoso entre los pastizales.

De esa manera, los agentes lograron localizarlo y detenerlo a pocos metros del lugar donde había abandonado el vehículo. Al verificar sus antecedentes, constataron que registraba dos pedidos de captura activos por el delito de robo agravado en poblado y en banda.

El detenido quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.