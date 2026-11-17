Una comerciante de Bernal fue amenazada a punta de pistola por un delincuente que ingresó a su despensa y le exigió el dinero de la caja. Aunque la mujer le explicó que acababa de abrir el negocio y que todavía no tenía recaudación, el asaltante amagó con retirarse, volvió sobre sus pasos y renovó la amenaza de muerte. "Te lo juro por mi hija", llegó a suplicarle la víctima, mientras intentaba convencerlo de que no tenía dinero.

El hecho ocurrió este jueves, minutos antes de las 9, en un comercio ubicado en Avellaneda al 70, partido de Quilmes. El ladrón ingresó con una gorra y vestido con ropa deportiva de River, extrajo un arma de fuego, apuntó a la empleada y comenzó a exigirle la recaudación.

"No tengo nada, recién abro", le respondió la comerciante, quien intentó explicarle que todavía no había comenzado la jornada comercial y que prácticamente no había dinero en la caja. Sin embargo, el delincuente insistió y reclamó: “Dame la plata que tenés para pagar proveedores".

En un primer momento, el asaltante pareció conformarse y comenzó a retirarse, pero repentinamente volvió sobre sus pasos para exigir nuevamente el dinero. Ante la negativa de la mujer, la amenazó con asesinarla si no le entregaba la plata y le ordenó que no gritara ni saliera del local.

Finalmente, el delincuente escapó con unos pocos pesos. Antes de retirarse, le advirtió a la comerciante que permaneciera quieta. "No te muevas", le ordenó, antes de despedirse con un escueto "chau".