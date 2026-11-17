Un motociclista de 46 años resultó herido luego de ser embestido intencionalmente por el conductor de una camioneta con quien había mantenido una discusión de tránsito en la ciudad santafesina de Rosario. Tras el impacto, que quedó registrado por una cámara de videovigilancia, el conductor escapó sin asistir a la víctima, pero fue perseguido y alcanzado por otros conductores a unas diez cuadras del lugar.

El hecho ocurrió el viernes por la mañana en la intersección de Casilda y Mar del Plata, en el barrio Industrial. Según relató Amelia, esposa del motociclista, el conflicto había comenzado algunas cuadras antes, cuando Mauricio, de 46 años, le recriminó al conductor una maniobra que estuvo a punto de provocar un choque. A partir de ese momento, ambos comenzaron a insultarse mientras continuaban circulando.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la familia, al llegar a la esquina el conductor de la camioneta, identificado como Hugo Jesús C., realizó una maniobra brusca, aceleró y embistió al motociclista. Como consecuencia del impacto, el hombre salió despedido de su vehículo, golpeó contra un árbol ubicado junto a la vereda y terminó tendido sobre el asfalto. Desde el suelo, mientras el conductor se alejaba, alcanzó a gritar: "Agarralo, agarralo".

El conductor no se detuvo para asistirlo y continuó su marcha. Sin embargo, varios conductores que presenciaron el episodio iniciaron una persecución y lograron interceptarlo en Vélez Sarsfield y Bahía Blanca, a unas diez cuadras del lugar del choque. Allí dieron aviso a la Policía, que intervino y procedió a su detención.

Tras permanecer demorado por averiguación de antecedentes, el conductor recuperó la libertad. La familia de la víctima manifestó que desconoce cuál es su situación procesal y que las imágenes de las cámaras de seguridad vecinales, que ya están en poder del abogado que los representa, todavía no fueron incorporadas a la Fiscalía.

Mauricio sigue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde espera una intervención quirúrgica por una fractura de codo. Además, sufrió lesiones en una rodilla y golpes en distintas partes del cuerpo. Según estimó su esposa, el proceso de recuperación podría demandar entre tres y cuatro meses.