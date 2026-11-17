Dos hombres fueron detenidos tras una persecución que comenzó en San Isidro y se extendió por la autopista Panamericana hasta San Fernando, donde fueron interceptados luego de intentar escapar de un operativo de prevención. Durante la huida, los sospechosos descartaron un revólver calibre 38 con cinco municiones, que posteriormente fue recuperado por los efectivos.

El procedimiento se inició durante un operativo preventivo en la intersección de Thames y la Colectora Panamericana, cuando personal de la División Motorizada de la Patrulla Municipal detectó una motocicleta Honda Wave sin patente colocada. El vehículo estaría vinculado a distintos hechos delictivos registrados en la zona norte, por los que sus ocupantes eran intensamente buscados.

Al advertir la presencia de los oficiales e intentar ser identificados, los dos hombres aceleraron y emprendieron la fuga en dirección a Tigre y luego hacia San Fernando. Ante esa situación, se desplegó un seguimiento con móviles municipales y motocicletas, mientras el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro coordinaba un operativo cerrojo con la Policía bonaerense y las autoridades de San Fernando.

Durante el recorrido, los sospechosos arrojaron un revólver calibre 38 con cinco municiones. A la altura de la bajada de Avellaneda, uno de los móviles consiguió interceptar la motocicleta, pero los ocupantes abandonaron el rodado y continuaron la huida a pie, incluso al cruzar la autopista.

Uno de los sospechosos fue aprehendido a unos 200 metros del lugar, mientras que otro móvil recuperó el arma descartada en la intersección de Carlos Casares y Colectora. Minutos después, efectivos del Comando de San Fernando localizaron y detuvieron al segundo hombre en Pasaje González y Charlín.

La moto Honda Wave, de color gris cemento, y el revólver quedaron secuestrados y fueron trasladados a una dependencia policial para las actuaciones correspondientes. Los dos detenidos, ambos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia.