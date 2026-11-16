Un hombre que conducía con 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre cruzó un paso a nivel con las barreras bajas y fue embestido por una formación del tren Urquiza en la localidad bonaerense de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero. Como consecuencia del impacto, la camioneta en la que viajaba junto a su pareja y sus dos hijos adolescentes quedó destruida y el tren descarriló. Los cuatro ocupantes del vehículo sufrieron politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.

El siniestro ocurrió pasadas las 4 de la madrugada del sábado en el cruce ferroviario de Nahuel Huapi y Fray Justo Santa María de Oro, entre las estaciones Villa Bosch y Martín Coronado. Según la información difundida, la Renault Kangoo intentó atravesar las vías pese a que las barreras estaban bajas y fue impactada por una formación que circulaba en dirección a General Lemos.

Tras recibir una alerta a través del sistema Ojos en Alerta, el Centro de Operaciones y Monitoreo (3FCOM) coordinó el envío de recursos para intervenir en la emergencia. También participaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil, bomberos y agentes de Seguridad Vial, que realizaron el test de alcoholemia al conductor y confirmaron que manejaba con 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto, el SAME desplegó tres ambulancias para asistir a las víctimas. El conductor, su pareja y uno de los adolescentes, de 16 años, fueron trasladados al Hospital Bocalandro, mientras que la otra menor, de 15, fue derivada a un centro de salud de Morón. Los cuatro presentaban distintos politraumatismos y permanecían fuera de peligro.

El choque también provocó el descarrilamiento de la formación ferroviaria y obligó a interrumpir parcialmente el servicio del tren Urquiza. Los pasajeros debieron descender mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.

Para liberar las vías, personal ferroviario trabajó con maquinaria pesada en el retiro de la camioneta y en las maniobras necesarias para volver a colocar el coche motor sobre los rieles. Durante el operativo, la circulación de los trenes quedó limitada en distintos tramos del recorrido.

Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4, el conductor de la Renault Kangoo fue notificado por el delito de lesiones culposas. La investigación quedó a cargo de la Policía bonaerense, con intervención de la comisaría de Villa Bosch.