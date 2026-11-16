Un conductor profesional de nacionalidad brasileña fue detectado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mientras circulaba con 1,89 g/L de alcohol en sangre por la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes.





“¿Vino tomó?", le consultó la agente. "Tomé uva", respondió el conductor. “Você bebió algo”, le dijo la inspectora tras dar positivo en el test.

El procedimiento se realizó durante un control vehicular en el kilómetro 480, a la altura de Bonpland. Como consecuencia de la infracción, el conductor, de 66 años, no pudo continuar conduciendo y deberá afrontar una sanción económica de 1,7 millones de pesos.

La gravedad del caso radica también en que se trata de un conductor profesional al mando de un vehículo de gran porte. Conducir bajo los efectos del alcohol afecta los reflejos, la capacidad de reacción y el control del vehículo, y aumenta considerablemente el riesgo de provocar un siniestro vial.

Los operativos de fiscalización de la ANSV tienen como objetivo prevenir conductas de riesgo y verificar que los vehículos y sus conductores cumplan con la normativa vigente.