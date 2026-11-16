Un hombre se hizo pasar por cliente, encerró a la empleada de un cotillón de San Juan y amenazó con matarla, en un hecho en el que se sospecha que habría intentado abusar sexualmente de ella. El agresor escapó del comercio y fue encontrado por vecinos a unas diez cuadras, quienes lo entregaron a la Policía. Sin embargo, inicialmente fue liberado porque los efectivos interpretaron que se trataba de un intento de robo fallido. Tras la viralización del relato de la víctima, el sospechoso fue detenido.

El hecho ocurrió cuando el hombre ingresó al local y simuló estar interesado en comprar artículos para decorar la torta de cumpleaños de su hijo. "Te hago una consulta, ¿el horario de atención? Quería alguna decoración para la torta de mi hijo. ¿Bengalitas tenés?", le preguntó a la empleada.

Sin embargo, una vez dentro del comercio, cerró la puerta y cambió su actitud. "Quedate quieta, andá para el fondo. Tranquila, no toqués nada, sentate. Vamos para el fondo. Dame las llaves del negocio", le ordenó. Sorprendida y sin comprender qué pretendía, la mujer le preguntó: "¿Qué querés?", y luego le suplicó: "Por favor, basta".

La situación escaló cuando el agresor comenzó a amenazarla. "Quedate tranquila porque me voy a poner caliente y te voy a dar un tiro acá adentro", le advirtió. Desesperada, la empleada intentó convencerlo de que la dejara salir y le dijo: "Dejame que me vaya, tengo tres hijos chiquitos". "Callate", le respondió el hombre.

Finalmente, el sospechoso escapó del comercio. Vecinos que lo encontraron a unas diez cuadras lo retuvieron y lo entregaron a la Policía. Sin embargo, los efectivos interpretaron inicialmente que se trataba de un intento de robo que no había llegado a concretarse y optaron por dejarlo en libertad.

La víctima decidió hacer público lo ocurrido y difundió su testimonio en las redes sociales. Allí aclaró que el hombre no había intentado llevarse dinero ni mercadería del establecimiento: "No intentó robar nada", confirmó. Luego de que su relato se viralizara y el caso tomara repercusión, el sospechoso fue detenido. Según trascendió, tendría antecedentes.