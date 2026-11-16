Diez pibes chorros protagonizaron un violento robo bajo la modalidad piraña en una heladería del centro de Quilmes, donde en 30 segundos atacaron a dos clientas, intimidaron a una empleada y escaparon con dinero y mercadería.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 14.20 en la heladería de la cadena Lucciano's, ubicada sobre la calle Colón, entre Alvear y Brown, y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se observa cómo los asaltantes ingresaron en grupo y se distribuyeron rápidamente por el local. Mientras algunos saltaron el mostrador y se dirigieron directamente a la caja registradora para apoderarse del dinero, otros sustrajeron productos que estaban exhibidos y se abalanzaron sobre los dos clientas que se encontraban en el lugar, a quienes les robaron sus celulares.

Durante el asalto, los delincuentes increparon a una empleada y provocaron momentos de tensión entre las personas que estaban en el comercio. Uno de los clientes salia del baño, forcejeó con uno de los ladrones y le tiró una patada. En cuestión de segundos, concretaron el robo y escaparon con el botín.

Desde la empresa informaron que pondrán a disposición de las autoridades el material registrado por las cámaras de seguridad para respaldar la denuncia policial y colaborar con la identificación de los responsables.