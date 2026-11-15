Una mujer paraguaya denunció que era víctima de trata pero estaba prófuga por un asesinato en Recoleta

Ubicados sobre la Ruta Provincial N°1, los efectivos del Grupo “Azara” dependiente del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” detuvieron la marcha de un Peugeot 307 que oficiaba como “Taxi” y llevaba a dos pasajeros, un hombre de nacionalidad china y una mujer de nacionalidad paraguaya.

Los uniformados pudieron constatar que ambos ciudadanos no poseían registro de haber ingresado a la República Argentina de forma legal. Por ese motivo, intervino la Dirección Nacional de Migraciones y la Unidad Fiscal de Posadas, esta última, decidió efectuar la expulsión del hombre extranjero el día miércoles.

Sin embargo, la ciudadana paraguaya manifestó ser victima del delito de trata de personas. Ante esa situación, se desplegaron los protocolos correspondientes para ponerla en resguardo y al momento de investigar, por parte de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones”, se pudo constatar que el DNI presentado por la mujer era falso.

Siguiendo con las pesquisas, los uniformados realizaron las pericias dactiloscópicas que fueron fundamentales para descubrir su identidad. De esa manera, los gendarmes constataron que la ciudadana paraguaya era prófuga de la justicia y poseía un pedido de captura nacional e internacional, con una alerta roja en INTERPOL, por el homicidio de una ciudadana argentina en el barrio porteño de Recoleta en marzo de 2025.

La involucrada era miembro de una organización delictiva especializada en el robo organizado, en el que se hacía pasar por empleada doméstica para ganarse la confianza de la víctima y cometer el delito.

Tras estar prófuga por un año y 7 meses, con la intervención de la Unidad Fiscal de Posadas y el Área de Investigaciones y Litigios de Casos Complejos, quedó detenida en el Escuadrón 50 “Posadas” a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia donde cumplirá la condena, y demás elementos de interés quedaron secuestrados.

Hoy, por orden del Magistrado Interviniente se realizó el traslado de la involucrada hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las instalaciones del Escuadrón "Buenos Aires" para continuar con las acciones judiciales.