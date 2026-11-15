Tragedia en Remedios de Escalada: un muerto, 30 heridos y nuevas pérdidas de gas

La preocupación se mantiene entre los vecinos de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, luego de que se detectaran nuevas pérdidas de gas en las inmediaciones del lugar donde el viernes pasado una explosión provocó la muerte de un trabajador y dejó más de 30 personas heridas. Mientras unas 60 familias permanecen evacuadas, los residentes reclaman explicaciones sobre las condiciones de seguridad en la zona y cuestionan la continuidad de las obras de renovación de las cañerías.

En las últimas horas se registraron nuevos episodios en calles cercanas al punto de la explosión, ubicada en Del Valle Iberlucea 4494. Uno de los casos ocurrió en la intersección de Sáenz Peña y Melo, donde debió intervenir personal de Metrogas para controlar una pérdida en una cañería. También se reportaron otros dos inconvenientes durante el domingo, uno en el Centro Italiano y otro en la plaza de la diagonal.

La explosión ocurrió el viernes en Beltrán e Iberlucea cuando operarios de la empresa contratista Exgadet, que realizaban obras de renovación de la red para MetroGAS, perforaron accidentalmente un caño de distribución de gas. Tras la rotura no se activaron de inmediato los protocolos de emergencia ni se evacuó la zona, lo que permitió que el gas se acumulara en una fiambrería lindera y, al entrar en contacto con una fuente de ignición, provocara la explosión y el posterior incendio. La UFI Nº 6 ordenó detener a dos empleados jerárquicos de MetroGAS que supervisaban el operativo.

"Esperamos que alguien nos explique la situación. En Sáenz Peña y Melo hubo una fuga de un caño y tuvo que venir Metrogas", relató un vecino que vive en Di Giorno al 200, a una cuadra del lugar del estallido.

El hombre contó que, ante la falta de información y el temor a que se repita una tragedia, varios residentes optaron por cerrar las llaves de paso de sus viviendas. Sin embargo, aseguró que al volver a habilitarlas aparecieron nuevas filtraciones debido a que algunas válvulas no sellaban correctamente.

De acuerdo con información de Defensa Civil, alrededor de 60 familias fueron evacuadas preventivamente. Si bien algunos habitantes de Del Valle Iberlucea hasta la altura del 4480 pudieron regresar a sus casas, todavía no está autorizado el retorno de quienes viven a unos 50 metros del epicentro y de los residentes de la calle Beltrán.

El temor también alcanzó a los trabajos de infraestructura que se desarrollaban en el barrio. Las tareas están a cargo de la empresa tercerizada Exgadet, contratada para renovar las antiguas cañerías de gas, algunas con más de seis décadas de antigüedad. Después de la explosión, varios vecinos manifestaron su rechazo a que continúen las intervenciones en las veredas y advirtieron que no quieren conectarse a la nueva red hasta tener garantías sobre su seguridad.

"Arrancaron las obras y nunca nos dijeron nada. Ahora nadie va a dejar que le agujereen la vereda, que quede como está", sostuvo Ariel, uno de los residentes afectados.

En paralelo, los vecinos convocaron a una movilización para este lunes frente a la Municipalidad de Lanús, con el objetivo de reclamar información, asistencia y respuestas sobre lo ocurrido.

Desde el gobierno local anunciaron que otorgarán una ayuda económica extraordinaria e inmediata a las personas afectadas en el epicentro de la explosión para afrontar necesidades urgentes. Además, informaron que eximirán del pago de tasas municipales a los comercios del centro comercial perjudicado y que comenzarán las tareas para reconstruir el edificio de Del Valle Iberlucea 4494, con la intención de que los vecinos puedan regresar a sus hogares.

En medio de los reclamos, Leandro, otro vecino de la zona, aseguró que antes del estallido se habían registrado reiteradas advertencias por el fuerte olor a gas. Según su relato, un empleado de Seguridad Ciudadana que estaba apostado en el ingreso de Del Valle Iberlucea y Garay había constatado la situación y elevado un informe a las autoridades municipales.

El hombre contó que el trabajador le mostró una anotación manuscrita en una libreta en la que había dejado constancia de la magnitud de la pérdida y señalado que la situación estaba controlada. También figuraban el nombre del responsable y otros datos que, según explicó, fueron comunicados al municipio.

Sin embargo, Leandro afirmó que el empleado recibió un nuevo llamado de la Municipalidad unos diez minutos antes de la explosión y volvió a informar que el inconveniente estaba controlado porque ya había llegado personal de Metrogas.

"Dijeron que lo arreglaron y a los 10 minutos explotó todo", resumió el vecino, quien sostuvo que el gas había estado saliendo durante más de una hora antes del estallido.

Por su parte, Metrogas difundió el domingo un comunicado en el que informó la habilitación de dos canales oficiales y exclusivos de atención para recibir consultas de los damnificados y brindar respuestas sobre cada situación particular.