Emboscaron a un delivery cuando iba a entregar un pedido y le robaron la moto

Un repartidor fue asaltado por dos motochorros cuando iba a entregar un pedido de comida en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Uno de los delincuentes descendió de la moto en la que circulaban, le dio una patada para hacerlo caer y escapó con el vehículo de la víctima. El trabajador logró ponerse a salvo y luego salió corriendo detrás del asaltante.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 21.40, cuando el delivery llegaba a una vivienda para entregar un pedido de la parrilla Los Norteños. En ese momento, fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en una moto de 110 cilindradas.

Según el relato de un cliente que había solicitado la comida, uno de los asaltantes se bajó del rodado y atacó al repartidor con una patada que lo hizo caer al suelo. Luego se apoderó de su moto y escapó junto a su cómplice.

La víctima se alejó inicialmente del lugar, pero enseguida regresó sobre sus pasos y comenzó a perseguir a uno de los ladrones, que huía con su vehículo.

La persona que esperaba el pedido contó lo sucedido y destacó la respuesta de la parrilla, que volvió a enviarle la comida pese al asalto. Además, expresó su solidaridad con el trabajador y manifestó su deseo de que se recupere pronto.

El hecho volvió a poner en evidencia la preocupación de los repartidores por la reiteración de robos contra trabajadores de aplicaciones y comercios gastronómicos en distintos puntos de La Matanza.

Según advierten los propios deliverys, las motos sustraídas suelen terminar desguazadas para la comercialización ilegal de sus partes, mientras que las mochilas utilizadas para transportar pedidos pueden ser reutilizadas por delincuentes para cometer otros asaltos bajo la modalidad de falso delivery.

Los trabajadores también alertan que muchos de estos ataques incluyen agresiones físicas e incluso episodios con armas de fuego. Aunque habitualmente no trasladan grandes sumas de dinero en efectivo, quedan expuestos a robos de sus herramientas de trabajo y vehículos, una situación que, aseguran, dificulta cada vez más el desarrollo de su actividad.