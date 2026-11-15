Piden 10 años de prisión para el hombre que chocó su camioneta contra una casa para matar a su pareja

El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 10 años de prisión efectiva para Darío Pascual Cabrera, de 35 años, acusado de intentar asesinar a su pareja al estrellar intencionalmente la Toyota Hilux que conducía contra una vivienda y luego intentar ahorcarla dentro del vehículo, en el que también viajaban las dos hijas menores de ambos, de 16 y 10 años. La causa fue elevada a juicio oral y público en San Miguel de Tucumán.

El pedido fue presentado el miércoles 11 de noviembre durante una audiencia convocada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale. El auxiliar de fiscal Ricardo Ybáñez intervino en representación de la acusación e imputó al hombre por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con daños.

Durante la jornada, la magistrada interviniente rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa e hizo lugar al requerimiento de apertura del debate oral. La pena pretendida por la Fiscalía deberá ser evaluada y definida por el tribunal que intervenga en el juicio.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el episodio ocurrió el sábado 28 de marzo de 2026, alrededor de las 17.40, cuando Cabrera circulaba en una Toyota Hilux por avenida América, en sentido sur-norte. En la camioneta también viajaban su pareja, de 32 años, y las dos hijas menores de ambos.

Durante el trayecto, el hombre comenzó a discutir con la mujer luego de que ella le comunicara su decisión de separarse. Al pasar frente a una garita policial, la víctima pidió auxilio a los gritos, pero, según la acusación, Cabrera la sujetó violentamente del cuello y de la ropa y la amenazó para que dejara de gritar, bajo la advertencia de que terminaría preso.

Inmediatamente después, el conductor giró hacia pasaje Houssay, tomó por pasaje Aragón y aceleró hasta impactar de frente contra una vivienda ubicada al 800 de esa calle. Para la Fiscalía, la colisión fue intencional y formó parte del ataque dirigido contra su pareja.

El choque provocó importantes daños materiales en la propiedad, perteneciente a una mujer de 81 años, y puso en peligro tanto a las dos menores que viajaban en la camioneta como a otras personas que se encontraban en la zona.

Sin embargo, la agresión continuó después del impacto. Mientras los ocupantes permanecían dentro del vehículo, Cabrera se abalanzó sobre su pareja y comenzó a ahorcarla con ambas manos. Las dos hijas intervinieron y forcejearon con su padre para obligarlo a soltarla, lo que permitió que la mujer lograra liberarse, abriera la puerta y escapara de la camioneta.

Tras el episodio, la víctima fue asistida por personal del servicio de emergencias 107 y trasladada al hospital Padilla para recibir atención médica.

Entre las pruebas que la Fiscalía presentará durante el debate figuran las declaraciones de testigos presenciales, informes accidentológicos, médicos y psicológicos, además de la grabación de una cámara de seguridad que registró el momento en que la camioneta impactó contra la propiedad.

También se incorporarán los testimonios de las dos hijas menores de edad mediante entrevistas en Cámara Gesell, un procedimiento destinado a evitar su exposición a una declaración en una sala de audiencias convencional y prevenir su revictimización.

Por otra parte, la jueza dispuso prorrogar por otros 90 días el arresto domiciliario que cumple Cabrera, con vencimiento previsto para el 9 de febrero de 2027, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.