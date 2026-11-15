Soldados narco de 17 y 19 años tirotearon una casa, descartaron una pistola y se fugaron por los monoblocks

Personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo cuando fue comisionado a una vivienda ubicada en Ameghino al 0 bis, donde se habían reportado detonaciones de arma de fuego.

Mientras los efectivos de la PAT realizaban las primeras actuaciones, testigos advirtieron que los presuntos autores se desplazaban por las inmediaciones del barrio. Con las descripciones aportadas, otros móviles policiales lograron localizarlos en Lola Mora al 100 bis, donde los sospechosos intentaron escapar a pie por el interior de los monoblocks del Fonavi.

Tras un seguimiento que se extendió hasta la zona de Sánchez de Thompson y Estévez, los agentes lograron aprehender a Facundo Lisandro T. de 19 años y a un joven de 17. Durante el procedimiento se secuestró una pistola Bersa modelo 644, calibre 22, con su cargador y cinco cartuchos.

Horas después, alrededor de las 8.30, efectivos de la PAT intervinieron nuevamente en Ameghino al 0 bis, luego de que una mujer alertara a la Central 911 sobre la presencia de un arma de fuego en el patio de su vivienda. Al arribar, los agentes constataron que se trataba de una pistola Ballester Molina calibre 11,25 mm, que se encontraba sobre un montículo de arena.

Personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en ambos hechos, realizando las tareas periciales correspondientes y procediendo en calle Ameghino al secuestro del arma, que contenía un cargador con seis cartuchos intactos. Los dos aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 16ta y quedaron a disposición judicial.