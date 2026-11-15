Delincuente de 16 años le puso un destornillador en la cara a una mujer para robarle la camioneta al marido

Todo comenzó cuando la víctima entraba la Amarok en su casa de calle Vieytes asistido por su pareja. En ese momento, tres delincuentes con pasamontañas lo bajaron del vehículo y le exigieron dinero y las llaves.

Para amenazar al hombre, un delincuente de 16 años agarró del cuello a su esposa y le puso un destornillador en la cara bajo la amenaza de lastimarla. Acto seguido, entró la camioneta que los los ladrones usaron para fugarse.

Tras tareas de inteligencia criminal, que involucraron la intervención de seis teléfonos celulares, identificaron la vivienda del menor en la calle William Morris. Se trataba de la casa de sus padres. Al momento del operativo, el delincuente dormía la siesta pero alertado de la presencia policial, intentó fugarse por la ventana.

Sin embargo, la casa estaba rodeada y fue detenido en el acto. Junto con él, quedó demorado su padre, un hombre de 55 años, sospechado de encubrimiento.

A raíz de nuevas tareas realizadas y recolección de diferentes testimonios, el Gabinete de Menores de esta DDI logra individualizar al conductor de la Peugeot 2008, es decir el vehículo que utilizaron para movilizarse en el lugar del hecho en cabeza de un hombre de 22 años. Este estaba en posesión de un revólver calibre 22, presuntamente usado en el asalto.

Los delincuentes fueron imputados por robo agravado -modalidad entradera- y tenencia ilegal de arma de fuego.