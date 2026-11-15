Salió de una cochera con 15 ladrillos de cocaína: tenían la marca narco del caballo, similar a la de los carteles mexicanos

La investigación se inició a fines de octubre, a partir de un dato clave obtenido por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Corrientes, quienes tomaron conocimiento de que una mujer transportaría una importante cantidad de estupefacientes, ocultos en el interior de una caja, por la calle Salta de la mencionada ciudad.

A partir de esta información, los federales desplegaron, con la anuencia de la Dra. Melina Perborell, a cargo del Área de Atención Inicial de Corrientes, un discreto dispositivo de vigilancia en las inmediaciones. Luego de varias horas de observación, los investigadores detectaron a la sospechosa cuando salía de un garaje ubicado en la intersección de las calles Salta y San Martín, llevando un paquete entre sus manos.

Ante esta situación, los uniformados interceptaron a la mujer con el propósito de identificarla y consultarle sobre el contenido del elemento que transportaba. Sin embargo, la involucrada evidenció un marcado estado de nerviosismo y brindó respuestas evasivas ante las preguntas de los efectivos.

Frente a estas circunstancias, se solicitó la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Corrientes para llevar adelante una inspección más exhaustiva. En ese contexto, los efectivos convocaron a su can detector de drogas “Maximus”, que realizó una marcación positiva sobre el paquete.

Asimismo, a partir de distintos testimonios recolectados por los investigadores en la zona, se pudo establecer que la involucrada estacionaba una camioneta en esa misma cochera y que, dentro del predio, también habitaba un departamento.

Con los elementos reunidos durante las tareas investigativas, el Dr. Marcelo Burella Acevedo, a cargo del Área de Litigio y Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, con la colaboración del Auxiliar Fiscal Dr. Nicolás Marquevich, de la PROCUNAR Corrientes, dispuso la apertura y requisa de la caja en cuestión.

Durante la inspección, los efectivos hallaron 15 paquetes compactos, tipo ladrillo, que tenían grabada en su frente la imagen de los mencionados caballos. En su interior contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 15,757 kilogramos.

En paralelo, el Dr. Burella Acevedo ordenó la detención de la mujer, el allanamiento de su departamento y la requisa de la camioneta, además de una inspección en una vivienda ubicada sobre la calle Alem, en el barrio Leale, de la provincia del Chaco. Como resultado de las medidas judiciales, se secuestraron el vehículo en cuestión, un teléfono celular y documentación de interés para la causa.

La detenida, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó junto con los elementos secuestrados, a disposición del magistrado interventor, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Drogas.