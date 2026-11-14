Sorprendieron a una jubilada de 80 años mientras dormía, la ataron y se fugaron en una camioneta “melliza”

Era la medianoche y se había acostado hace un rato. Escuchó un ruido y antes de que pudiera darse cuenta de lo que pasaba, tenía a tres hombres con la cara tapada encima. Los delincuentes ataron a la mujer, de 80 años y durante 20 minutos, se dedicaron a revisarlo de arriba a abajo la casa.

Tras robaron efectivo, una tablet y un celular, se fugaron en una Renault Kangoo. Los agentes de la DDI de Mar del Plata, relevaron las cámaras y rastrearon el vehículo hasta unos departamentos ubicados en calle 12 de Octubre.

Allí encontraron municiones, un compresor, un cable puente para prender baterías y llaves de ignición del vehículo. A su vez, hallaron handys, un inhibidor y una termofusora, todos elementos empleados para cometer tanto entraderas como robos automotor.

Uno de los hallazgos que sorprendió a los agentes fue el de una máquina que habría sido extraída del coche de un hombre de 40 años. El coche se encontraba estacionado sobre calle España entre Av. Colón y Bolívar donde autores ignorados, previo violentar la cerradura de la puerta del conductor, sustrajeron del interior la cafetera comercial, una valija con atornilladora, rueda de auxilio, estéreo y billetera con documentación y tarjetas.

El detenido fue imputado por robo agravado por dos hechos. Continúa la búsqueda del resto de la banda.