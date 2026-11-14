Cegado por los celos, un profesor de rugby desfiguró a un médico en una pizzería: quedó detenido e imputado por lesiones

El agresor, identificado como Martín Roberto Díaz, quedó filmado por la brutal agresión ocurrida en la pizzería Docta. Todo comenzó cuando el profesor de rugby acusó a un médico que esperaba en el local de haber “mirado” a su mujer.

“Ahí, antes de irse, se da vuelta y me dice ‘andá con cuidado que te voy a matar’, y ahí le digo ‘¿qué?’ y se me vino encima”, relató. “Me pegó, me empezó a golpear y no paró, y después, me siguió pateando en el piso como si nada, ya con el hueso afuera”. Según se puede observar en las imágenes, el sujeto le asestó ocho puñetazos seguidos en el rostro, antes de que la víctima caiga al piso.

Los empleados salieron a cruzarlo, pero por la fuerza y la furia del profesor, no lograron pararlo. La víctima afirmó que para ese momento, ya no veía nada por la cantidad de sangre que tenía en la cara.

Tras esto, el médico terminó arrinconado en un depósito del comercio. Le volvieron a pegar, con el puño, y patadas. En el video se escucha cómo el imputado le grita: “¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”, se escucha que el sujeto le grita. Acto seguido, ante el intento de intervención de los empleados y los presentes, el ahora detenido se fue del lugar en una camioneta Ford Ranger.

Por el violento hecho, la víctima sufrió una fractura de piso de órbita, una fractura de pared medial izquierda, una herida en su ceja y hematomas y otras heridas en su cuerpo. Deberá realizarse estudios, para determinar posibles lesiones a futuro en su visión.

El sujeto habría protagonizado otro hecho de extrema violencia, hace dos años, contra un joven de 19 años en una aparente discusión de tránsito. El ahora detenido lo habría golpeado y le habría causado heridas de consideración, entre ellas una fractura. Otra fuente aseguró que el sujeto tendría dos causas, y que una de ellas ya habría prescripto.

Si bien Díaz fue imputado por amenazas y lesiones leves, fuentes allegadas a la investigación no descartan que esto se agrave con el correr de los días. Restan, todavía, estudios médicos para conocer la evolución de la víctima y los antecedentes del detenido.