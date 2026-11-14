La crecida del río arrastró un auto, el conductor quedó con el agua al cuello y un policía se tiró para rescatarlo

La crecida del río Suquía arrastró a un automovilista en la zona de costanera altura barrio San Vicente. El hombre pidió ayuda desde su Renault Duster y fue oído por un grupo de policías y bomberos que recorrían la zona en medio de las fuertes lluvias.

Mientras el agua corría con fuerza y se veían caer los rayos por detrás, un efectivo tomó la heróica decisión de tirarse al agua mientras era iluminado por un compañero con una linterna. El conductor, que tenía el agua casi al cuello, le dijo que no sabía nadar.

El efectivo lo ayudó a salir y ambos quedaron parados sobre el capó. Mientras tanto, prepararon una soga para tirarles para que puedan agarrarse. La víctima intentó subirse a los hombros de la policía pero no pudo. No obstante, lograron llegar hasta la orilla.

Un temporal que arrasó la provincia

A lo largo de la madrugada, Defensa Civil recibió más de 122 llamados vinculados a la tormenta. Uno de los episodios más delicados ocurrió en Almafuerte, donde dos chicas que circulaban en moto fueron arrastradas por el agua unos 300 metros mientras cruzaban. “Quedaron en observación”, revelaron.

En Las Perdices se registraron cortes de luz, numerosos árboles caídos y daños en tendidos de luminaria. En Río Tercero, en tanto, precipitaron 95 milímetros en apenas 40 minutos, acompañados por piedra y viento.

Entre las intervenciones hubo nueve avisos por árboles caídos o con riesgo de caer, 22 por columnas o postes comprometidos, un cortocircuito en la vía pública y pedidos de asistencia por calles anegadas.