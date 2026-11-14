Lo vieron por los techos, se metió a robar en una casa y lo encontraron escondido abajo de la cama

La secuencia ocurrió en la calle 116 entre 67 y 68. Tras la denuncia de un vecino, la policía recibió una alerta radial por la presencia de un sospechoso en el patio de una vivienda que, momentos antes, andaba por los techos de la misma.



Al llegar, se encontraron con que el ladrón había roto un vidrio para abrir el picaporte desde adentro. En una tensa recorrida por los distintos ambientes de la casa, un efectivo sospechó al entrar a la habitación, levantó un sommier y encontró al ladrón acostado. “Pará amigo”, le dijo, pidiendo piedad ante la inminente detención.

El procedimiento, realizado por personal de la comisaría 9na, permitió identificar al delincuente, un vendedor ambulante de 24 años que residía en la zona de 601 y 125.

A su vez, constataron que tenía tres antecedentes penales, todos por hurto: en 2022 y 2024 fue detenido en San Martín y en 2025 en Morón. Por esta acumulación de hechos cumplió condena. Había salido de la cárcel el 1 de abril de este año, es decir, menos de seis meses antes de volver a delinquir.

La dueña de casa, una mujer de 30 años, que no estaba al momento del robo, denunció el faltante de varios electrodomésticos.

Al requisar al ladrón, encontraron que había robado un secador y una cortadora de pelo, un masajeador y un caloventor negro. A su vez, le secuestraron la barreta con la que rompió la puerta de la casa y otras herramientas que usaba para delinquir.