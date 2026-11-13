Messi vuelve a jugar en Argentina: enfrentará a River en el Monumental

Lo que comenzó como un rumor y hasta el propio Kily González había admitido como "una posibilidad muy fuerte", finalmente fue confirmado por River a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

El Millonario recibirá a Inter Miami el próximo 19 de enero en un amistoso internacional que marcará el regreso de Lionel Messi al Monumental tras su retiro de la Selección Argentina el 6 de octubre frente a Benín.

El amistoso ante River significará el primer partido de Messi a nivel clubes en territorio argentino. Si bien participó de las despedidas de Juan Román Riquelme, en la Bombonera, y de Maxi Rodríguez, en el Coloso Marcelo Bielsa, nunca jugó en el país con ninguno de sus equipos, sea Barcelona, PSG o Inter Miami.

El Millonario se encontrará entonces en el cierre de su pretemporada, con un entrenador por ahora indefinido (Leonardo Ponzio terminaría su interinato a fin de año) y a la espera de su debut en el inminente Torneo Apertura.

"La presencia de Messi en el Monumental tendrá, además, un significado especial: el regreso de la leyenda de la Selección Argentina a uno de los escenarios más emblemáticos de su historia con la camiseta nacional.

Será una oportunidad para que miles de hinchas vuelvan a disfrutar de su fútbol en Buenos Aires, en un estadio que ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria con la Selección", publicó en su comunicado oficial el Inter Miami.

"Más allá de su carácter amistoso, el partido será una verdadera celebración del fútbol, de sus protagonistas y de la proyección internacional de dos instituciones que comparten la vocación de seguir creciendo y llevando su identidad a nuevas audiencias", resumió.

Mientras tanto, el Inter Miami se prepara para los playoffs de la Major League Soccer (MLS) que comenzarán el 21 de noviembre. En caso de llegar hasta el final, tendrá lugar el día 18 de diciembre.

Los detalles sobre la organización, la venta de entradas y las actividades previstas serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales de ambas instituciones.