Engañaban a jubiladas y les daban un papel con burundanga para robarles: a una le sacaron USD 72.000

Tres mujeres acusadas de integrar una banda que engañaba a jubiladas con el supuesto cobro de un premio de la quiniela, las drogaba con una sustancia conocida como burundanga y luego las desvalijaba fueron identificadas en el partido bonaerense de La Matanza. Una de ellas fue detenida y las otras dos permanecen prófugas, con pedidos de captura internacional. En dos hechos investigados, las víctimas fueron jubiladas de 85 y 86 años, a quienes les robaron sus ahorros, joyas y hasta 72.000 dólares.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Evangelina Laura Sánchez, titular de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Matanza, junto con su secretaria, la doctora Vanesa Jimena Saluotto. A partir de las denuncias, se realizaron cuatro allanamientos y se logró identificar a las tres sospechosas, todas domiciliadas en la Ciudad de Buenos Aires. La detenida, según se estableció durante la pesquisa, había viajado a Brasil de vacaciones junto a su familia después de cometer los robos.

El modus operandi comenzaba con un engaño en la vía pública. Las mujeres se acercaban a las jubiladas y una de ellas les mostraba un papel vinculado a un supuesto premio de la quiniela. Con el argumento de que no sabía leerlo, les pedía ayuda y les decía que había ganado la lotería. Luego, les planteaba que no sabía dónde guardar el dinero porque debía ir a trabajar y les preguntaba si podían conservarlo en sus casas.

En ese momento aparecía una segunda cómplice y, mediante la maniobra de confianza, conseguían que las víctimas las acompañaran hasta sus domicilios. Una vez allí, se sumaba la tercera integrante del grupo y las tres ingresaban a las viviendas. Según la hipótesis de los investigadores, el papel estaba impregnado con burundanga, una sustancia con efectos sedantes que habría sido utilizada para adormecer y desorientar a las mujeres y facilitar el robo.

En uno de los hechos, ocurrido en Ramos Mejía, una jubilada de 86 años fue despojada de 72.000 dólares. El hecho se registró el 14 de septiembre de 2026, cuando fue abordada sobre la avenida Rivadavia, entre Pueyrredón y Mariano Moreno. Las sospechosas lograron acompañarla hasta su vivienda, ubicada sobre la avenida San Martín, donde la habrían intimidado mediante gestos que simulaban la presencia de un arma de fuego y le sustrajeron sus ahorros. La mujer manifestó haber sufrido mareos y desorientación durante el episodio.

La investigación también avanzó sobre otro ataque contra una mujer de 85 años, a quien le robaron sus ahorros y joyas. En ese caso, la víctima sufrió un ACV. Los episodios investigados ocurrieron durante septiembre y permitieron establecer un patrón de actuación que habría sido repetido por las tres sospechosas.

El análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas fue clave para reconstruir los movimientos de las acusadas. En una de las filmaciones, registradas a las 14.26, se observa a las mujeres junto a una de las víctimas mientras esperan para ingresar al ascensor del edificio. Los investigadores también reconstruyeron los desplazamientos que realizaron antes y después de los robos y detectaron que utilizaban colectivos para alejarse de las zonas de los hechos.

La maniobra incluía una estrategia para dificultar su identificación: después de los asaltos, las mujeres se cambiaban de ropa y luego tomaban un vehículo de aplicación para dirigirse a comer a un restaurante. Ese recorrido, sumado al relevamiento de imágenes y al análisis de sus características físicas y vestimentas, permitió avanzar en la individualización de las tres integrantes del grupo.

La causa continúa en trámite por el delito de robo agravado, cometido en poblado y en banda. Una de las acusadas permanece detenida, mientras que las otras dos tienen pedidos de captura internacional a través de Interpol. La pena en expectativa podría alcanzar los siete años de prisión, mientras la fiscalía procura dar con las prófugas y determinar la participación de cada una en los hechos.