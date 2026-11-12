Simularon ser clientes, agarraron del cuello a la encargada y arrasaron con un local de celulares

Tres delincuentes armados asaltaron un comercio de venta de teléfonos celulares en la calle Maipú, en la localidad bonaerense de Merlo, donde ingresaron simulando ser clientes, esperaron sentados durante unos instantes y luego sorprendieron a la encargada para robar distintos equipos.

El hecho ocurrió cuando los tres hombres llegaron al local con mochilas y gorras para ocultar sus rostros. Dos de ellos se sentaron en un sillón y el restante permaneció en una silla ubicada junto al mostrador, como si estuvieran esperando ser atendidos.

Sin embargo, uno de los asaltantes se dirigió directamente hacia una puerta que conducía al sector donde estaban guardados los celulares. Cuando la empleada le advirtió que no podía ingresar a ese lugar, los delincuentes la atacaron, la agarraron del cuello y le taparon la boca para impedir que siguiera gritando. Luego la redujeron y concretaron el robo.

Tras el asalto, el dueño del comercio publicó un mensaje en las redes sociales: "No sabemos si alguien los mandó, pero lo que sí sabemos es que nos tocó vivir uno de los momentos más feos de nuestras vidas. Por suerte, mi hermana Rebe está bien. Nos quedó el susto, la impotencia y una pérdida material enorme, pero lo importante es que ella está bien".





Además sostuvo que el robo no les quitará las ganas de seguir trabajando: "Si pensaron que con esto iban a hacernos caer, están muy equivocados. Somos trabajadores, todo lo conseguimos con esfuerzo y nadie nos va a quitar las ganas de seguir adelante".