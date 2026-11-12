Investigaban un ataque a tiros y descubrieron un búnker de droga: 8 detenidos y 216 dosis de cocaína

Ocho personas, entre ellas cuatro de nacionalidad paraguaya, fueron aprehendidas durante una serie de allanamientos realizados en la localidad de Abasto, partido de La Plata, donde la Policía desarticuló puntos de venta de estupefacientes y secuestró cuatro armas de fuego, 216 dosis de cocaína listas para comercializar y una motocicleta que habría sido utilizada en un intento de homicidio.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 7ma de Abasto y la Policía Departamental, en el marco de dos investigaciones a cargo de las UFI N° 15 y N° 18, por tentativa de homicidio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

También se incautaron 12 teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, elementos para el fraccionamiento de droga y 50.000 pesos en efectivo.

La investigación se inició el 1° de noviembre, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un hombre de 48 años herido de arma de fuego en la zona de las calles 214 y 518.

La víctima, identificada como Venancio Vázquez, sufrió impactos en un brazo y una pierna. A partir del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas investigativas, los pesquisas identificaron como presuntos autores de los disparos a Carlos Daniel Hernández, de 29 años, y a su pareja, Ruth Magdalena Cantero Barrios, también de 29.

Durante las averiguaciones, los investigadores establecieron además que la mujer y su hermano, Pedro Emanuel Cantero Barrios, de 27 años, estaban vinculados a una causa por comercialización de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos en dos domicilios, ubicados en 212 y 621 y en 214, entre 520 y 521.

En los procedimientos fueron aprehendidos los dos sospechosos del ataque a tiros, el hermano de la mujer y otras cinco personas que estarían relacionadas con la actividad de narcomenudeo.

Entre los elementos secuestrados había cuatro revólveres de distintos calibres, cartuchos, 46,6 gramos de cocaína distribuidos en 216 dosis y otros 22,6 gramos de la misma sustancia en tres envoltorios, además de una Honda Wave blanca.

Las fiscalías intervinientes avalaron las actuaciones y dispusieron que Hernández y Cantero Barrios comparezcan en primera audiencia por la tentativa de homicidio, mientras que para los restantes aprehendidos se impartieron directivas en el marco de la investigación por comercialización de drogas.