Fantino furioso contra Gaudio: “Rata inmunda, ojalá nunca lo cruce”

En el marco de la campaña por las elecciones a presidente en el Independiente, los candidatos de las principales listas están en plena gira de notas vinculadas a sus propuestas y visión para el futuro del club de Avellaneda.

Uno de los más activos es Gastón Gaudio. Sin embargo, en el marco de una larga charla con Juan Pablo Varksy, se terminó viralizando un clip dónde el tenista reveló una curiosa afición que tenía durante sus viajes por el mundo: fotografiar a los “homeless”.

Al que no le cayó nada bien la declaración fue a Alejandro Fantino, que durante su programa en Neura, le tiró munición gruesa: “Gaudio es un sorete. Una mala persona. Un perverso que hace safari de pobres”.

Y agregó: “Considera que un lugar de mierda, es un lugar de pobres, es un idiota”. A su vez, el periodista recordó un dramático episodio en el que un esquiador murió en un centro recreativo que estaba presuntamente vinculado a Gaudio y a un empresario catarí.

“Esto es Gaudio, ojalá no me lo cruce, porque te juro son esos tipos que no me podría controlar”, lanzó Fantino. “Dios te pido por favor que nunca me hagas cruzar con esta alimaña”, cerró.

Tras la viralización de sus declaraciones, Fantino aseguró que "no podés poner el adjetivo de ‘están bárbaras’, ‘tremendas’, que podés conseguir en tomar algo llamativo de alguien que vive en la calle, que no tiene un baño para ir, y más en un lugar de extrema pobreza como los que ha recorrido jugando al tenis", manifestó.