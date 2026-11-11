Se largó a cruzar mal, las dos motos se encontraron de frente y protagonizaron un violento choque

Dos motociclistas resultaron heridos tras protagonizar un choque frontal en el centro de Tigre, luego de que uno de ellos realizara una maniobra indebida al intentar cruzar una avenida.

El accidente quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y ambos involucrados se encuentran fuera de peligro.

El siniestro ocurrió durante la tarde en la intersección de la avenida del Libertador General San Martín y Belgrano, donde las dos motocicletas impactaron de frente y sus conductores cayeron sobre la calzada. Los operadores del COT detectaron el accidente a través de las cámaras de vigilancia y activaron el protocolo de asistencia.

En el lugar trabajaron agentes del COT, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que asistió a los motociclistas.

Uno de los involucrados fue trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez, de General Pacheco, para someterse a controles médicos más exhaustivos. Según se informó, ambos permanecen fuera de peligro.