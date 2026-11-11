"Me tocó las tetas": un hombre en moto manoseó a una mujer y varias víctimas denunciaron al abusador

Un motociclista fue denunciado en redes sociales por manosear mujeres y chicas menores de edad en plena calle, en la zona de Curupaytí, entre Savia y la colectora de la avenida General Paz, en La Matanza. Una de las situaciones quedó registrada por cámaras de seguridad, que captaron el momento en que el hombre subió a la vereda y tocó a una mujer que iba a buscar a su hijo al jardín de infantes junto la madre de un compañerito.

En las imágenes se observa cómo el conductor se aproxima en moto a las dos mujeres, que iban caminando por la vereda, y manosea a una de ellas a la altura del pecho. Inmediatamente después, acelera y escapa del lugar.

La víctima contó que el episodio ocurrió el jueves y decidió hacer pública la situación para advertir a otras mujeres y tratar de identificar al motociclista. Según relató, al conversar con vecinos de la zona, recibió testimonios de otras jóvenes que habían atravesado situaciones similares.

"Esta persona puede ser un degenerado, puede encontrar nenas saliendo del colegio. Lo quiero escrachar porque, hablando con los vecinos, me dijeron que es una situación recurrente que les pasó a varias chicas de la zona", expresó. También pidió colaboración para conocer la identidad del sospechoso y la patente de la moto, que llevaba cubierta, con el objetivo de realizar la denuncia correspondiente.

La publicación generó numerosos comentarios de mujeres que aseguraron haber sido víctimas de episodios similares. “Este hijo de mil puta le tocó la cola a mi hija menor de edad, en Panamá y Curupayty -contó la madre de la chica-. Hdp mal parido”

Otra joven contó que el martes anterior el conductor intentó hacerle lo mismo, a una cuadra del lugar donde ocurrió el último ataque. "Yo pensé que me quiso robar también", relató.



“Lo tenían justo para tirarlo de la moto y empezar a gritar, entiendo que te sorprende y no sabés qué hacer. Hay que denunciar, lleven los videos”, pidió otra vecina.

Además, una mujer señaló que varias chicas le comentaron que habían pasado por situaciones similares y mencionó el caso de una menor de edad. También advirtió que hay un establecimiento educativo cerca del lugar donde ocurrió uno de los episodios.

Ante la reiteración de los testimonios, los vecinos pidieron que se identifique al motociclista y recomendaron a las posibles víctimas que realicen las denuncias y aporten las imágenes de las cámaras de seguridad para avanzar con la investigación.