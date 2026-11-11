Lo buscaban por una entradera a dos jubilados, lo sorprendieron durmiendo y quiso escapar semidesnudo

Un joven de 23 años fue detenido en Mar del Plata, acusado de participar en una entradera contra una pareja de jubilados de 84 y 89 años. Durante el allanamiento en su vivienda, los investigadores secuestraron un revólver calibre 38, municiones, guantes y un pasamontañas. El sospechoso intentó escapar semidesnudo por los fondos de la propiedad, pero fue capturado tras una persecución de 150 metros.

El procedimiento fue realizado este jueves por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata, en una vivienda ubicada en la zona de Gutemberg al 7800, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano. El detenido fue identificado como Jesús Emanuel Binot, de 23 años, quien quedó imputado por robo agravado bajo la modalidad entradera y tenencia ilegal de arma de guerra.

La investigación se inició a partir de un asalto cometido el 2 de septiembre pasado en una casa de la calle Ayolas al 5100, donde tres delincuentes encapuchados y con guantes ingresaron de madrugada tras forzar una reja y una ventana de la cocina. Allí redujeron y ataron a una pareja de 84 y 89 años y les robaron 200 dólares, 900.000 pesos y un teléfono celular Samsung.

A partir del análisis de teléfonos celulares secuestrados en otra investigación por robos agravados, los detectives establecieron que Binot habría participado en ese asalto junto a Walter Adrián Antonich, de 27 años, quien ya se encontraba detenido. Los investigadores identificaron además a Daniel Horacio Antonich, de 22, señalado como conductor del vehículo utilizado por la banda.

Durante el allanamiento de este jueves, Binot escapó por la parte trasera de la propiedad cuando los efectivos ingresaron al terreno. El sospechoso, que se encontraba durmiendo, salió corriendo con el torso desnudo y descalzo, vestido únicamente con un pantalón corto, pero fue alcanzado a unos 150 metros, luego del cerrojo policial desplegado en la manzana.

Al revisar su habitación, los efectivos encontraron una ventana sin rejas ni trabas que, según la investigación, habría sido acondicionada como vía de escape hacia un patio interno y un pasillo común. También hallaron un pasamontañas negro, una pistolera marrón, guantes negros y un revólver Colt calibre 38 Special, además de 39 cartuchos del mismo calibre.

El fiscal Moyano dispuso la aprehensión de Binot y su traslado a la Unidad Penal 44 de Batán, una vez cumplidos los recaudos legales. La investigación continúa para determinar la participación de otros integrantes de la banda.