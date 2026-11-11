Robo millonario en un local de iPhones: 6 encapuchados se llevaron 86 celulares por USD 70 mil

Una banda integrada por seis delincuentes encapuchados y con guantes desvalijó un comercio de telefonía celular en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. En apenas 55 segundos, los ladrones se llevaron 86 teléfonos y 5.000 dólares, tras ingresar corriendo y dirigirse directamente al fondo del establecimiento.

El hecho ocurrió en el local iPhone Samp, ubicado en San Juan 347. Según relató su propietario, Alan Rodríguez, los asaltantes violentaron la puerta de ingreso y ejecutaron un robo organizado, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

Los delincuentes entraron rápidamente, fueron directamente hacia el sector donde estaban los equipos y comenzaron a guardar los celulares en bolsas de consorcio. "Vamos", ordenó quien era el líder de la banda antes de emprender la fuga. Toda la secuencia duró menos de un minuto.

El botín incluyó 86 teléfonos celulares y 5.000 dólares. Tras el asalto, los integrantes de la banda abandonaron una camioneta Renault Kangoo y continuaron la huida en una Toyota Hilux SW4, que tenía pedido de secuestro por haber sido robada en la provincia de Buenos Aires.

Rodríguez estimó que las pérdidas económicas superan los 70.000 dólares. La rapidez con la que actuaron los delincuentes y la cantidad de equipos sustraídos marcaron un golpe de importantes dimensiones para el comercio.