Amenazó a una cajera con un cuchillo para robarle y ella lo enfrentó con una tijera

Un violento intento de robo se registró en un supermercado de la ciudad bonaerense de Necochea, donde un hombre ingresó al comercio con una gorra para ocultar su rostro y amenazó con un cuchillo a una cajera para intentar asaltarla. Sin embargo, la empleada tomó unas tijeras y lo enfrentó, por lo que el sospechoso desistió y escapó corriendo.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 18.40 en el supermercado Líder y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Las imágenes permitieron observar el momento en que el hombre ingresó al local con una gorra colocada para intentar ocultar su identidad y se dirigió hacia el sector de cajas.

Una vez frente a la trabajadora, el delincuente la amenazó con un arma blanca con intenciones de concretar el asalto. Ante esa situación, la mujer reaccionó y tomó unas tijeras que tenía a su alcance para defenderse.

La respuesta de la cajera sorprendió al asaltante, que decidió desistir del robo y salió corriendo del establecimiento sin llevarse dinero ni otras pertenencias.

El hecho terminó sin que se registraran personas heridas, según informaron fuentes de la investigación.