Le robaron el auto a punta de pistola y le reventaron las 5 tarjetas de crédito

Un hombre de 28 años fue aprehendido en el barrio General San Martín de la ciudad de Mar del Plata, acusado de participar en un violento asalto a mano armada y utilizar posteriormente las tarjetas bancarias sustraídas para realizar compras en comercios de la zona. Durante el procedimiento se recuperaron cinco tarjetas pertenecientes a la víctima y se secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular.

El hecho inicial ocurrió el 7 de noviembre en calle General Pacheco al 2500, cuando un hombre que estaba por abordar su Peugeot 308 blanco, acompañado por su pareja y dos amigos, fue interceptado por tres sujetos armados. Los delincuentes lo golpearon en la cabeza con un arma de fuego y le sustrajeron el vehículo, en cuyo interior también había quedado su teléfono celular Samsung Galaxy S26 Ultra.

A partir del sistema de geolocalización del teléfono, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Quinta inició tareas de búsqueda y logró localizar el automóvil en calle 85, entre Cerrito y Gianelli, sin ocupantes y con signos de violencia en sus chapas patentes. En el lugar intervino Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

Mientras continuaban las tareas investigativas, la víctima comenzó a recibir notificaciones de su billetera virtual PREX sobre intentos de utilización de sus tarjetas en distintos comercios. Los efectivos se dirigieron a los establecimientos señalados y, en uno de ellos, una comerciante aportó imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se observaba a un hombre realizando una compra con una de las tarjetas sustraídas. Las imágenes permitieron identificar su vestimenta y características físicas.

Con esa información y mediante el seguimiento de la ubicación del teléfono robado, los investigadores localizaron al sospechoso en inmediaciones de Luis Agote y Benito Lynch. Al advertir la presencia policial, el hombre se mostró hostil e intentó alejarse, pero fue reducido con la colaboración de otro móvil policial. En su poder se secuestraron cinco tarjetas bancarias de la víctima, un teléfono celular Motorola, una gorra con la inscripción “FOX” y un cuello negro, prendas coincidentes con las observadas en los registros fílmicos.

El aprehendido, de 28 años, fue trasladado a la dependencia policial. Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, que dispuso actuaciones por robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego. Asimismo, tomó intervención la UFIJE de Delitos Económicos, que ordenó iniciar actuaciones por el delito de estafa. El aprehendido quedo alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batan.