Cansados de los robos, pusieron cámaras y el municipio de Avellaneda les exigió que las saquen

Cansados de los robos y entraderas, vecinos de Avellaneda instalaron cámaras de seguridad por su cuenta para registrar los hechos delictivos. Sin embargo, denunciaron que personas que se identificaron como empleados municipales recorrieron las calles para exigirles que retiraran los dispositivos porque, según les dijeron, eran ilegales.

El conflicto se produjo en la zona de las calles Yapeyú y Malvinas Argentinas, donde los vecinos aseguraron que los robos se repiten a diario y que decidieron organizarse para reforzar la vigilancia ante la falta de respuestas. Para ello, colocaron cámaras en un poste y comenzaron a difundir las imágenes de los hechos de inseguridad que registran los equipos.

Según denunciaron, las personas que llegaron al barrio tocaron timbre casa por casa para identificar a los propietarios de los dispositivos y comunicarles que debían retirarlos. Uno de los vecinos, que instaló las cámaras de manera solidaria, sostuvo que el reclamo municipal se produjo luego de que comenzaran a publicar videos de los robos en las redes sociales.

Durante una conversación con los vecinos, una mujer que se presentó como directora municipal cuestionó la difusión de las imágenes y planteó que, si los hechos no eran denunciados formalmente, las autoridades no podían intervenir. "Si subís los videos y no hacés la denuncia, no podemos hacer nada. ¿De qué sirve?", les dijo, en un video que quedó grabado por las cámaras de seguridad. "Primero pongan domos", retrucó ante el planteo de retirar las cámaras particulares.

La funcionaria también anticipó que el municipio instalará un domo de vigilancia en la zona, aunque condicionó esa posibilidad al retiro previo de los dispositivos colocados por los vecinos. Estos últimos cuestionaron la exigencia y señalaron que las cámaras municipales no les permitirían acceder directamente a las imágenes que registren.